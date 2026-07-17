Silvio Baldini ha espresso il suo dolore per la morte della figlia Valentina, morta all’età di 30 anni. La giovane soffriva di una grave tetraparesi spastica fin dalla nascita. La perdita ha suscitato commozione nel mondo del calcio, dove il commissario tecnico azzurro ad interim ha condiviso un ricordo affettuoso. La figlia era molto legata al padre, che ha dedicato parole toccanti al suo ricordo.

La figlia del commissario tecnico azzurro ad interim aveva 30 anni ed era affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Un dolore immenso ha colpito Silvio Baldini. È morta Valentina, la figlia primogenita del commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana e allenatore dell’Under 21. Aveva 30 anni ed era affetta dalla nascita da una gravissima forma di tetraparesi spastica, una condizione che non le aveva mai impedito di diventare il centro della vita della sua famiglia. Per Baldini, Valentina non è mai stata soltanto una figlia. Era il simbolo dell’amore assoluto, la persona che, come lui stesso aveva raccontato più volte, gli aveva insegnato il significato più autentico della vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Tu mi hai insegnato ad amare senza chiedere nulla’: il dolore di Silvio Baldini per la morte della figlia Valentina, il legame che ha commosso il calcio

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Calcio, grave lutto per Silvio Baldini: è scomparsa la figlia ValentinaValentina, 30 anni, figlia del commissario tecnico dell’Italia Under 21 di calcio, è deceduta.

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