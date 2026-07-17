È morta la figlia di 38 anni di un allenatore, Valentina, affetta da una grave disabilità fin dalla nascita. La donna aveva ricevuto molte attenzioni e cure nel corso degli anni. La famiglia ha confermato la scomparsa senza rilasciare ulteriori dettagli. La notizia è stata diffusa dai media locali. La scomparsa è avvenuta in un contesto di grande dolore per la famiglia.

Grave lutto per l’allenatoreSilvio Baldini. È morta all’età di38 annila figliaValentina, affetta da una grave disabilità fin dalla nascita. Il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, che nelle scorse settimane aveva guidato anche la Nazionale maggiore nelle due amichevoli internazionali, perde quella che aveva più volte definitola persona più importante della sua vita. I funerali saranno celebrati domani alle11nellaChiesa del Casone di Marina di Massa, dove familiari, amici e tante persone del mondo del calcio si riuniranno per l’ultimo saluto. Nel suo libro autobiografico aveva ricordato che, alla nascita, i medici avevano dato alla bambinapochissime speranze di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lutto per Silvio Baldini, è morta la figlia 38enne Valentina: ‘Mi ha insegnato ad amare senza chiedere nulla in cambio’

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Lutto per Silvio Baldini: è morta la figlia Valentina a soli 30 anni

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