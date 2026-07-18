Al momento, è possibile entrare nella zona inferiore del Bargo a Poggio a Caiano, dove si trovano gli ingressi. La zona è descritta come una vera e propria foresta urbana che necessita di interventi di tutela e riqualificazione. L’obiettivo è trasformarla in un parco accessibile alla popolazione, migliorando le condizioni dell’area e favorendo la fruizione pubblica. La restante parte del Bargo richiede interventi di restauro e cura per essere aperta al pubblico.

Il Bargo a Poggio a Caiano oggi è una foresta da riportare, almeno in parte, allo stato di parco affinché sia fruibile dalla popolazione. Al momento si puà accedere alla parte bassa dove ci sono gli ingressi. I sentieri che si diramano verso le alture di Bonistallo hanno ciascuno una transenna col cartello "vietato l’accesso" perché gran parte della vegetazione è da mettere in sicurezza, dopo gli ultimi anni di alluvioni e smottamenti. Nella parte bassa, stando alla cartellonistica, dovrebbe passare la pista ciclabile ed è una percorso ancora arrangiato: per la mountain bike va benissimo, ma con la bicicletta normale il sottofondo non è proprio adatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Bargo da salvare . Una ’foresta’ urbana che ha bisogno di cure. Viaggio fra i sentieri

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