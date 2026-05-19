Dopo vent’anni di interventi di restauro, il pulpito del Pisano nella pieve di Sant’Andrea si trova ancora sotto osservazione. Nonostante la lunga storia di interventi, l’opera necessita di ulteriori cure e monitoraggi per preservarne l’integrità nel tempo. La struttura, considerata un esempio di grande valore artistico, richiede continui interventi di manutenzione per mantenere intatta la sua bellezza originale. La sua condizione attuale sottolinea come anche i capolavori più rinomati richiedano attenzione costante per conservarli nel tempo.

Vent’anni, un tempo lungo e dilatato. Eppure ancora non basta: perché il capolavoro del Pisano, il pulpito che impreziosisce la già magnifica pieve di Sant’Andrea, ha ancora bisogno di attenzione, sorveglianza, quindi cura. Magnifico e imponente, eppure fragile. Tempo di fare il punto per una delle opere artistico scultoree più importanti della città, concluso ora quel ventennio che ha visto impegnati tantissimi soggetti – Soprintendenza, Opificio delle Pietre Dure, Friends of Florence, Università di Firenze con due diversi dipartimenti e Diocesi di Pistoia – a garantire monitoraggio e studio, come conviene quando ci si trovi di fronte a opere così complesse e preziose com’è il pulpito pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un capolavoro che ha sempre bisogno di cure

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