Un uomo ha piantato da solo una foresta che supera in dimensioni quella di Central Park. La sua attività si svolge nel nord-est dell'India, lungo le rive del fiume Brahmaputra, tra acque limacciose e un clima diurno caratterizzato da un sole che sorge lento ma già molto caldo. La sua impresa ha coinvolto la piantagione di migliaia di alberi nel corso degli anni, creando una vasta area verde in quella regione.

Il sole sorge pigro ma già rovente sulle acque limacciose del Brahmaputra, nello stato dell'Assam, estremo nord-est del subcontinente indiano. Qui, dove la forza primordiale del fiume divora incessantemente la terra, un uomo compie il suo quotidiano, solenne rito laico. Si chiama Jadav Payeng. Il suo nome riecheggia oggi nei consessi internazionali dell'ecologia, fresco di nuovi e prestigiosissimi riconoscimenti che lo innalzano a simbolo globale. Eppure, ben distante dal clamore mediatico, Jadav indossa le sue vesti abituali, semplici e impolverate, e affonda le mani nude nel terreno umido. Tutto ha inizio in un preciso momento storico. Corre l'anno 1979.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’uomo che ha piantato da solo una foresta più grande di Central Park

The Man Who Planted A Forest Bigger Than Central Park | Jadav Payeng

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