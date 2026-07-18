Il 15enne morto al luna park si sarebbe tolto la scarpa per giocare al calciometro | ipotesi corto circuito
Un ragazzo di 15 anni è morto al luna park di Spotorno, dopo aver toccato una centralina elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, durante un forte acquazzone, l’acqua potrebbe aver entrato in contatto con la centralina che alimenta il parco. La vittima si sarebbe tolta la scarpa per giocare al calciometro, toccando poi la struttura elettrica. Si ipotizza un corto circuito come causa dell’incidente.
Secondo le prime ricostruzioni, quella sera si era abbattuto un forte acquazzone nella zona del luna park di Spotorno. L’acqua potrebbe essere entrata a contatto con la centralina che fornisce l’elettricità al luna park: fatale, per il quindicenne, l’aver sfiorato la struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park, l'ipotesi del corto circuito
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