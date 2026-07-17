Savona 15enne muore folgorato al luna park | L' ipotesi | giocava scalzo al calciometro

Da tgcom24.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata del 16 luglio dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti salvare il ragazzo., Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane, un ragazzo di Saronno che si trovava in vacanza, stava giocando con un "calciometro", una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone, quando è stato investito da una forte scarica elettrica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park, l'ipotesi del corto circuito

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