Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park l' ipotesi del corto circuito

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera a Spotorno, in provincia di Savona, dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area delle attrazioni di un luna park. Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Muore a 15 anni folgorato al luna park. La tragedia si è consumata ieri sera a Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area delle attrazioni. Ragazzo muore folgorato al luna park L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 di Savona. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, è stato sottoposto a oltre due ore di manovre rianimatorie, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni, il quindicenne si sarebbe trovato nei pressi di una macchina tirapugni quando sarebbe stato investito da una violenta scarica elettrica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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