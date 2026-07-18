Il 18 luglio del 1976, nel secondo giorno delle Olimpiadi di Montreal, in Canada, la ginnasta rumena Nadia Comaneci fu la prima atleta di sempre a prendere un 10 nel punteggio. Lo prese nella finale femminile delle parallele asimmetriche (una più in alto rispetto all’altra) e vuol dire che fece un esercizio considerato perfetto. Nel 1976 Comaneci aveva 14 anni. Qualche mese prima delle Olimpiadi aveva partecipato all’American Cup, una competizione internazionale che quell’anno si era tenuta al Madison Square Garden di New York, e già lì aveva ottenuto dei “10 perfetti”. Ma farlo alle Olimpiadi fu diverso. Alle Olimpiadi un 10 era ritenuto talmente impensabile che i tabelloni elettronici per i punteggio non lo prevedevano (e infatti, con sole tre cifre disponibili, segnarono un 1. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Olimpiadi.

© Ilpost.it - Il “10 perfetto” di Nadia Com?neci, cinquant’anni fa alle Olimpiadi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After Years Of Silence, Nadia Comaneci Confirms What We Knew All Along

Notizie e thread social correlati

Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: «Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lì»A 50 anni dal suo storico 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, Nadia Comaneci riflette sulla sua crescita personale, affermando che la ragazza di...

Nadia Com?neci, a 50 anni dal 10 perfetto alle Olimpiadi: «Lo sport ti rende più forte»Nadia Comaneci, a 50 anni dal suo 10 alle Olimpiadi, si collega in video dall’Oklahoma, dove vive da oltre 30 anni.

Temi più discussi: Nadia Comaneci, cinquant'anni dal primo 10 perfetto: la bambina che cambiò la ginnastica; Nadia Comaneci, 50 anni fa lo storico 10: Oggi sono ancora la bambina di quel giorno perfetto; Nadia Comaneci: Avevo 14 anni, mai avrei pensato di scrivere la storia. Invece se ne parla ancora; Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me. Più matura, ma è ancora lì.

Nadia Comaneci, 50 anni fa lo storico 10: Oggi sono ancora la bambina di quel giorno perfetto x.com

L'industria malayalam ha mai creato un'adattamento moderno di epiche mitologiche come Bheeshma Parvam? reddit

Nadia Comaneci: Avevo 14 anni, mai avrei pensato di scrivere la storia. Invece se ne parla ancoraL'ex ginnasta olimpica ricorda il voto perfetto di 50 anni fa a Montreal. Oggi ha aperto un'accademia in Romania: Restituire qualcosa al mio sport dando alle nuove generazioni un luogo in cui sognare ... gazzetta.it

Nadia Comaneci e l'esercizio perfetto: 50 anni fa lo storico10 alle parallele asimmetricheA Montreal 1976, l'atleta rumena fu la prima ad ottenere il massimo per l'esercizio alle parallele asimmetriche ... msn.com