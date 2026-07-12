Nadia Com?neci a 50 anni dal 10 perfetto alle Olimpiadi | Lo sport ti rende più forte

Nadia Comaneci, a 50 anni dal suo 10 alle Olimpiadi, si collega in video dall’Oklahoma, dove vive da oltre 30 anni. La ginnasta romena, con capelli biondi e frangia, afferma che lo sport la rende più forte. La sua voce è limpida, il volto riconoscibile anche a distanza di decenni. Comaneci non ha rivelato dettagli sulla sua vita attuale né commentato eventi recenti legati al mondo dello sport.

N adia Com?neci si collega in videochiamata dall’Oklahoma, negli Stati Uniti, dove vive da oltre 30 anni. Voce limpida, capelli biondi, una frangia che le mette in risalto gli occhi. Tra pochi giorni ci sarà un anniversario importante: i 50 anni dal primo perfect 10 della storia delle Olimpiadi, il “10 perfetto” che ottenne il 18 luglio 1976 a Montréal, in Canada, durante la gara a squadre. Perfino il tabellone non era tarato per quella cifra, e apparve “1.00”. Dopo quel primo “10”, ne ottenne altri sei. In totale, si mise al collo tre ori, un argento e un bronzo e tornò a casa, in Romania, accolta come un’eroina. Nadia Com?neci, cinquant’anni dopo quei «17 secondi che hanno cambiato tutto» X Leggi anche › Nicole Kidman e Nadia Comaneci, conversazione tra due star con l’ansia “da prestazione” . 🔗 Leggi su Iodonna.it

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