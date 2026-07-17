A 50 anni dal suo storico 10 alle Olimpiadi di Montreal del 1976, Nadia Comaneci riflette sulla sua crescita personale, affermando che la ragazza di 14 anni è ancora presente in lei, seppur più matura. La campionessa ha anche segnalato la squadra italiana di ginnastica, che ha conquistato tre medaglie a Parigi 2024, due individuali e una con la squadra completa, come una delle migliori.

E non solo lei. La campionessa che, 50 anni fa, il 18 luglio, a Montreal 1976, otteneva il primo perfetto dieci della storia olimpica della ginnastica, racconta anche di aver appena segnalato la squadra italiana, quella che ha portato tre medaglie da Parigi 2024, due individuali e una con la formazione completa, come una di quelle da podio. Sono le ragazze che si allenano a Brescia, nella scuola che ha formato proprio Vanessa Ferrari. «Le scuole di ginnastica sono fondamentali. Sono la base. Prima di tutto bisogna avere tanti ragazzi che fanno sport diversi. La ginnastica è la base per tantissimi sport. Per le nuove generazioni c'è la possibilità di fare sport ed è fondamentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: «Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lì»

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