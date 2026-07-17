iapichino in gara nel lungo della diamond league a londra dopo il record italiano

Larissa Iapichino parteciperà alla gara di salto in lungo femminile a Londra il 18 luglio, nell’undicesima tappa della Diamond League. La atleta, che ha recentemente stabilito il record italiano, scenderà in pedana per la competizione. La gara si svolgerà nel pomeriggio, con i salti che verranno trasmessi in diretta televisiva. Nessuna altra informazione sulla sua prestazione o sui partecipanti è stata comunicata.

Larissa Iapichino sarà sulla pedana del salto in lungo donne a Londra, domani 18 luglio, in occasione dell'undicesima tappa della Diamond League 2026, a distanza di 2 settimane dalla fantastica impresa di Eugene, del 4 luglio scorso quando, nell'evento statunitense del più importante circuito mondiale di meeting, ha cancellato il vecchio record italiano della mamma Fiona May risalente al 1998, superandolo di 1 centimetro con un balzo di 7,12 che le è valso il secondo posto nella prova vinta dalla statunitense campionessa olimpica e mondiale, Tara Davis., Per la saltatrice italiana che proprio domani festeggerà il suo 24esimo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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A Stoccolma Iapichino seconda nel lungo | Diamond League di Atletica 2026

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