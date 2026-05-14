Panini Comics e Topolino – Le novità Disney al Salone del Libro

Durante il Salone del Libro di Torino 2026, che si svolge dal 14 al 18 maggio, Panini Comics presenta una selezione di nuovi titoli dedicati al mondo Disney. Tra le novità ci sono fumetti e pubblicazioni legate ai personaggi e alle storie della casa di Topolino. La partecipazione dell’editore si concentra sulla proposta di materiale esclusivo e aggiornato, disponibile durante tutta la durata della manifestazione.

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In occasione del Salone del Libro di Torino 2026, in corso da giovedì 14 a lunedì 18 maggio, Panini Comics propone una selezione di titoli legati al mondo Disney assolutamente da non perdere. Si parte dai festeggiamenti per i 30 anni di Papernovela: la monumentale saga scritta e disegnata da Silvia Ziche torna sulle pagine del numero 3677 del settimanale Topolino con la nuova avventura Zio Paperone e il sequel per caso. Per l’occasione, Topolino 3677 sarà disponibile – in anteprima al Salone del Libro e, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it – con una speciale variant cover “animata” dedicata alla serie. Zio Paperone e il sequel per caso sarà inoltre raccolta con il resto della saga in un unico volume celebrativo, arricchito da inediti dietro le quinte e un’intervista all’autrice.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics e Topolino – Le novità Disney al Salone del Libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Star Comics al Salone del Libro 2026: gli ospiti, gli eventi e le novitàL’appuntamento con l’edizione 2026 del Salone del Libro è imminente: dal 14 al 18 maggio anche Star Comics parteciperà alla più importante fiera... Panini Comics presenta “Alessandro Manzoni raccontato da Topolino”Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino, il nuovo TopoLibro da collezione dedicato a uno dei padri della letteratura... Temi più discussi: Disney Panini: i fumetti in uscita questa settimana (11–17 maggio 2026); Panini Disney: 5 fumetti da acquistare a maggio 2026; Sardegna protagonista su Topolino con l'archeologia del Sinis; La Sardegna torna su Topolino: dal Sinis a Mont’e Prama in un viaggio tra archeologia e fantasia. @Inter Campione d’Italia 2025/26! ? #topolinomagazine #fumettiitaliani #fumetti #mickeymouse #fumetto #donaldduck #paperino #topolino #comics #fumettiitalia #paperone #topolinolibretto #Inter #serieA #Interna21onale x.com Topolino torna tra i Giganti di Mont’e Prama e Tharros, da oggi in edicolaIl territorio di Cabras torna nelle pagine di Topolino. Il numero 3677 del celebre settimanale di Panini Comics, in edicola da oggi, ospita una nuova storia ambientata tra i Giganti di Mont’e Prama e ... linkoristano.it Topolino 3677: le Papernovela debuttano al Salone del LibroTopolino 3677 debutta al Salone del Libro di Torino con le Papernovela, storie inedite ispirate alle soap opera ... it.blastingnews.com