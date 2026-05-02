Resta bloccato su un terreno ripido a duemila metri di quota | interviene il soccorso alpino

Un escursionista si è trovato in difficoltà su un terreno ripido a circa duemila metri di quota sul monte Messer. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 15 al sistema di emergenza nazionale, che ha poi attivato il soccorso alpino. Sul posto sono intervenuti i tecnici per estrarre la persona dalla zona impervia e riportarla in salvo.

Un escursionista è stato tratto in salvo dopo essere rimasto bloccato sul monte Messer. Il fatto è successo intorno alle 15 quando è arrivata la richiesta d'aiuto al Nue112che ha subito trasferito la chiamata alla Sores. La centrale operativa ha così contattato i tecnici della stazione di Maniago.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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