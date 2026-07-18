Al Miami Stadium in Florida, prima di Francia-Inghilterra, i tifosi inglesi hanno fischiato loud al nome del commissario tecnico. I fischi sono stati udibili quando lo speaker ha menzionato il nome dell’allenatore. La contestazione è legata alle sue scelte durante la semifinale contro l’Argentina. Non sono stati segnalati altri episodi di tensione o interventi da parte delle forze dell’ordine.

Pioggia di fischi per Thomas Tuchel al Miami Stadium in Florida prima di Francia-Inghilterra. Quando lo speaker dello stadio ha pronunciato il nome del ct si sono sentiti dei fortissimi fischi da parte dei tifosi inglesi che non hanno gradito l'operato dell'ex Chelsea in occasione della semifinale con l'Argentina. Il tecnico inoltre, si è presentato in campo con una maglia dell'Inghilterra con tanto di stemma di Tre Leoni sul petto. Per alcuni una provocazione dopo le tante critiche ricevute in patria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - I tifosi inglesi non ci stanno: fischi allo stadio per Tuchel. E il look del ct fa discutere

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Giocatori e tifosi inglesi cantano insieme Wonderwall

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