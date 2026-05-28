"Società: rispetto, trasparenza, progetto. solo questo vi avevamo chiesto". È la voce della Curva Mare messa nero su bianco su uno striscione esposto allo stadio. Segno tangibile di come la situazione del Cesena preoccupi e del fatto che tra proprietà e tifosi il rapporto di fiducia si sia completamente rotto e difficilmente sarà risanabile. Molteplici le ragioni, a partire dalla scelta di confermare in panchina Ashley Cole, alla mancanza di una programmazione chiara, al ritardo per il pagamento degli stipendi e quindi alle intenzioni della proprietà: resta, vende, si amplia, quanto e chi investe? Tutti temi che aleggiano sul Cesena con il terrore che accada quanto visto allo Spezia dove ad un certo punto Platek ha detto stop e ha passato la mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la Curva Mare non ci sta. Striscione dei tifosi allo stadio: "Rispetto, trasparenza, progetto»

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CESENA per MARCO PANTANI

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