Prima dell'inizio dell'incontro tra vecchie glorie del Napoli, il ministro Nordio è stato accolto con fischi dagli spettatori presenti allo stadio Maradona di Napoli. L'evento, intitolato “La Notte dei Leoni”, si è svolto martedì sera. Durante l'intervento del ministro, il pubblico ha espresso la propria protesta con numerosi fischi.

Il ministro Carlo Nordio sommerso di fischi allo stadio Maradona di Napoli prima dell’evento “La Notte dei Leoni”, partita amichevole tra vecchie glorie del Napoli che si è giocata martedì sera. L’iniziativa di beneficenza era patrocinata dal ministero della Giustizia: i soldi raccolti dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni infatti vengono devolute al Teatro del Carcere Minorile di Nisida e ai progetti della Fondazione Santobono Pausilipon. Per questo il ministro Nordio era presente allo stadio. Il suo intervento per promuovere l’iniziativa prima della partita – trasmessa in diretta su Dazn – praticamente non si è sentito. Appena la sua immagine è apparsa sul maxischermo, infatti, dagli spalti (presenti circa 47mila spettatori ) è partita una bordata di fischi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Nordio sommerso di fischi dai tifosi allo stadio Maradona: il suo intervento prima de “La Notte dei Leoni”

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