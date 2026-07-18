Un’indagine iniziata a Bologna ha portato al sequestro di beni per oltre 21 milioni di euro. Sette persone sono state colpite da misure patrimoniali legate a truffe sui superbonus, con collegamenti ai clan dei Casalesi. Le autorità hanno scoperto che i gruppi criminali avevano utilizzato i bonus edilizi per finanziare attività illecite. Le indagini hanno rivelato un sistema di truffe che coinvolgeva diverse regioni e un ampio giro di denaro.

Era partita da Bologna l’indagine che ha portato al sequestro di beni per oltre 21 milioni di euro nei confronti di sette presunti appartenenti al clan dei Casalesi, fazione Schiavone, il cui boss vivente, Vincenzo, detto “‘o Copertone”, era stato a rrestato il 25 aprile 2011 mentre era ricoverato in una clinica di riabilitazione a Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), dopo circa tre anni di latitanza ( foto ). L’inchiesta su bonus fiscali e superbonus edilizi, di era grillina, già colpevoli di falle spaventose nei bilanci dello Stato, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napo li e sviluppata dai nuclei di polizia... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I superbonus grillini hanno arricchito anche Gomorra: scoperte truffe dei clan dei Casalesi per 21 milioni

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