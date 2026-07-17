La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 21 milioni di euro e iscritto sette persone nel registro degli indagati. L'operazione, svolta nelle prime ore del giorno, ha riguardato un’indagine su bonus fiscali falsi e il trasferimento di denaro a un clan di camorra. Il sequestro riguarda somme ritenute illecite e parte di un’attività di frode fiscale.

È di sette soggetti indagati e oltre 21 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta nelle prime ore di questa mattina dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, eseguito tra Napoli e Bologna, è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’inchiesta che ha portato alla luce un sofisticato sistema di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dalla finalità di agevolare il clan dei Casalesi, fazione Schiavone. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine da un’articolata attività investigativa che ha permesso di ricostruire l’operatività di un sodalizio criminale con base nella provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Napoli, bonus fiscali falsi e soldi al clan dei Casalesi: maxi sequestro da oltre 21 milioni di euro

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