Le autorità hanno sequestrato 21 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sui bonus edilizi. Secondo le verifiche, alcuni soggetti intestavano pratiche per bonus fiscali a persone compiacenti, creando crediti d’imposta falsi e successivamente monetizzandoli. L’operazione ha coinvolto diverse persone e ha portato alla confisca di somme ritenute illecite. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Grazie a intestatari compiacenti di pratiche per bonus fiscali creavano e poi monetizzavano crediti d’imposta inesistenti che, dopo essere stati trasferiti, tra gli altri, anche su conti correnti cinesi, tornavano nelle loro tasche attraverso il sistema di ‘underground banking’, la cosiddetta ‘banca occulta’ che sposta denaro tra diversi paesi sfuggendo a normative e canali tradizionali. Il sistema di riciclaggio studiato dal clan dei Casalesi (fazione Schiavone) è stato scoperto dai militari dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna che, al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno notificato a sette presunti appartenenti alla cosca un decreto di sequestro del valore di 21 milioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le mani dei casalesi sui bonus edilizi, sequestri per 21 milioni

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