I Subsonica in anteprima | Ancona pronta a ballare? Ma spazio pure all’attualità

Sabato 25 ci sarà da divertirsi in piazza Cavour. Ad aprire il " Flame Festival " e la serie di concerti nel centro della città di Ancona saranno infatti i Subsonica, capeggiati dal chitarrista (e fondatore) Max Casacci. Una band capace di far scatenare il pubblico come poche altre. Max Casacci, sarà un concerto-festa tutto da ballare, visto anche il periodo? "E’ un live dei Subsonica, tra l’altro in questo momento in particolare ottima forma. Sarà quindi un concerto ‘normale’ tutto da ballare, da vivere con intensità emotiva, e che non scansa temi e argomenti d’attualità, cercando di attivare delle riflessioni collettive. In particolare per questo tour, anche grazie all’uso di immagini impattanti dei giovani torinesi High Files Visuals". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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