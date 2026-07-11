terre rare il tour dei subsonica anteprima del mengo al prato

Anteprima del Mengo questa sera sul palco del Prato di Arezzo. Appuntamento con i Subsonica e il loro tour estivo Terre Rare: 26-96 per cui è attiva la prevendita. La band sarà qui per l’unica data toscana del tour. Sul palco anche Federico Grazzini con il suo djset, Osaka flu e Revue. La tournée estiva dei Subsonica fa seguito a “Cieli su Torino 96-26”, quattro concerti speciali per il trentennale di carriera e l’undicesimo album della band “Terre Rare” appunto, uscito a marzo per Epic RecordsSony Music Italy. L’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel presente, con le sue ferite e i suoi sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ecco i Subsonica: il tour Terre Rare fa tappa ad Arezzo

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