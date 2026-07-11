Terre Rare il tour dei Subsonica Anteprima del Mengo al Prato
Questa sera si tiene l’anteprima del concerto dei Subsonica al Prato di Arezzo. La band presenta il loro tour estivo Terre Rare: 26-96, con prevendita aperta ai biglietti. La serata vede i musicisti salire sul palco per esibirsi davanti al pubblico. La data di questa anteprima anticipa le tappe successive del tour, che proseguirà in diverse città italiane.
Anteprima del Mengo questa sera sul palco del Prato di Arezzo. Appuntamento con i Subsonica e il loro tour estivo Terre Rare: 26-96 per cui è attiva la prevendita. La band sarà qui per l’unica data toscana del tour. Sul palco anche Federico Grazzini con il suo djset, Osaka flu e Revue. La tournée estiva dei Subsonica fa seguito a “Cieli su Torino 96-26”, quattro concerti speciali per il trentennale di carriera e l’undicesimo album della band “Terre Rare” appunto, uscito a marzo per Epic RecordsSony Music Italy. L’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel presente, con le sue ferite e i suoi sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Ecco i Subsonica: il tour Terre Rare fa tappa ad Arezzo
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