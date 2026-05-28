Il 29 maggio viene pubblicato il nuovo brano di Orietta Berti intitolato QCPF, Quadri picche fiori. La cantante, in collaborazione con Il Rosso e IAEM, ha annunciato l’uscita della canzone, che mira a far ballare durante l’estate. La pubblicazione segue annunci di nuovi progetti musicali e si inserisce nel calendario delle uscite estive dell’artista. La traccia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Orietta Berti, Il Rosso e IAEM sono pronti a far scatenare tutti con QCPF, Quadri picche fiori, nuovo brano in uscita venerdì 29 maggio Per quest’estateOrietta Berti ha deciso di partecipare anche leialla “gara” delle canzoni dell’estatee lo fa con un brano leggero ed estivo. Il titolo è molto particolare,QCPF Quadri picche fiori, in collaborazione conIl RossoeIAEM, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 29 maggio. Il brano è scritto, prodotto e registrato da Danti presso One Fingerz Studio. Al suo fiano ha due artisti diversi tra di loro ma soprattutto da lei stessa, che non teme mai il confronto con le nuove generazioni e, anzi, ne trae spunto per rinnovarsi e cercare di avvicinarsi anche a target diversi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orietta Berti pronta a far ballare in estate con QCPF Quadri picche fiori

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