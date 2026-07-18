Sono stati aperti sette rifugi anti ondate di calore in diverse zone della città, destinati a offrire riparo ai cittadini durante le ore più calde. Questi spazi sono stati allestiti dal Comune come misura di protezione contro l’afa, garantendo ambienti freschi e sicuri per chi cerca sollievo. La rete di rifugi è stata creata per rispondere alle esigenze di chi non può o non vuole uscire di casa durante le giornate più torride.

Una rete di “ rifugi climatici ” distribuiti nei vari quartieri della città per offrire refrigerio ai cittadini nelle ore più calde della giornata. E’ quella attivata dal Comune di Prato come azione concreta a tutela della salute pubblica, per offrire un ambiente fresco, sicuro e confortevole durante le ondate di calore. Il progetto comprende in questa prima fase sette rifugi climatici in spazi pubblici già esistenti, di cui non viene modificata la funzione istituzionale, che viene, anzi, integrata con una finalità sociale e di protezione della salute soprattutto della fascia di popolazione anziana, fragile e affetta da patologie croniche. Tutti gli ambienti messi a disposizione sono climatizzati, accessibili ai cittadini con ridotta mobilità e con presenza di sedute e spazi idonei alla permanenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I sette rifugi anti ondate di calore: "Al chiuso per difendersi dall’afa"

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