Rifugi climatici in città contro le ondate di calore scontro in consiglio comunale

Promuovere azioni di contrasto alle ondate di calore, a partire dalla creazione di una rete diffusa di "rifugi climatici" e da interventi strutturali, come potenziamento del verde, riduzione di consumo di suolo e soluzioni di raffrescamento naturale e artificiale negli spazi pubblici, per rendere.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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