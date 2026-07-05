ondate di calore 70 rifugi climatici per ripararsi

Il Comune ha annunciato l'apertura di 70 rifugi climatici, una rete di luoghi sicuri dove ripararsi dal caldo estremo. La prima mappa ufficiale dei rifugi è stata pubblicata, evidenziando i punti di accesso per la popolazione durante le ondate di calore. Questa iniziativa fa parte del nuovo Piano Aria e Clima approvato dal consiglio comunale.

Una rete con 70 rifugi climatici per ripararsi dal caldo estremo. Il Comune ha pubblicato la prima mappatura dei luoghi sicuri in cui trovare un po’ di refrigerio nel corso delle ondate di calore, azione contenuta nel Piano Aria e Clima da poco approvato dal consiglio comunale. "Sono 70 spazi all’aperto e al chiuso – spiega l’assessora all’Ambiente, Camilla Bianchi –. Oltre ai luoghi, nel libretto trovano spazio le buone pratiche, per tutte le età e per gli animali. Inoltre abbiamo voluto arricchirlo con attenzione agli eventi estremi". La nuova guida, disponibile in digitale e nei punti di aggregazione, contiene la mappa di biblioteche,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Boni, Martz è un noto negaiolo, ma, al di là di questo, basti pensare agli effetti: si stima che negli anni '70, per via delle t medie più basse, ipotetiche ondate di calore sarebbero state meno forti. La relazione dinque c'è, ed era già mostrata nel VI report ipcc x.com

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