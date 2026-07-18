I sandali gladiatore sono tornati di tendenza per l’estate 2026, secondo le ultime tendenze di moda. La popolarità di questo modello sembra essere stata influenzata dall’uso che ne ha fatto una celebrità durante le campagne promozionali di un film di grande successo. La scarpa, nota anche come sandalo alla schiava, sta conquistando le vetrine e le strade, con molte persone che li cercano per completare i loro look estivi.

Forse hanno tutti ragione, e forse questo malcontento generale non ha nulla a che fare con l’invidia: Zendaya e l’ennesima interminabile sessione di method dressing, atta a promuovere quello che si prospetta come l’ennesimo clamoroso successo del grande schermo, avrà anche stancato. Eppure sembra essere riuscita ancora a dettare tendenza: non si vedevano i sandali gladiatore sulla scena della moda dal lontano 2015, e solo un colossal del calibro dell’ Odissea di Christopher Nolan poteva dare loro la spinta necessaria per risalire la vetta del fashion. E puntare all’Olimpo. Ebbene sì, la scarpa più antica della storia è tornata ad essere moderna, freschissima, e proprio grazie all’attrice del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I sandali gladiatore (o alla schiava) si sono risvegliati per l’estate 2026 ed è tutta colpa di Zendaya: quali vorrai ad ogni costo

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