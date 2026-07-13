Zendaya sandali gladiatore e cascata di ricci | il look a New York

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zendaya ha indossato sandali gladiatore e ha sfoggiato una cascata di ricci durante un evento a New York. La star ha attraversato le strade della città e il red carpet con un look che ha attirato l’attenzione. La cantante e attrice ha scelto un outfit estivo, caratterizzato da dettagli particolari. La sua presenza pubblica ha generato numerosi scatti e commenti sui social. Questo look si aggiunge a una serie di apparizioni che segnano il suo tour promozionale.

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Quando pensavamo che questa estate fosse semplicemente particolarmente calda, non avevamo ancora fatto i conti con Zendaya: per l’epico — e da intendere in senso letterale — press tour di Odissea, l’icona di stile sta letteralmente infiammando strade e red carpet. Tanto che c’è chi di “method dressing” non ne può più. A Manhattan, ad esempio, l’attrice ha ben pensato di trasformare l’ingresso degli studi del The Today Show nella sua personalissima passerella d’alta moda, una ambientata nell’antica Grecia. Zendaya, che a Manhattan ci ha fatto riscoprire l’amore per i sandali gladiatore. In attesa del debutto nelle sale, il tour promozionale... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Zendaya, sandali gladiatore e cascata di ricci: il look a New York
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