I sandali alla schiava, simbolo dell’estate 2026, si rinnovano con un design minimalista. Eliminati platform, tacchi scultura e fibbie oversize, si concentrano su lacci sottili, pelle nuda e caviglie in evidenza. La scarpa si presenta con una linea più semplice e geometrica, puntando su una silhouette essenziale. La tendenza si declina in varianti che valorizzano la trasparenza e la leggerezza, mantenendo la loro caratteristica principale di essere alla schiava.

La scarpa più versatile dell’estate 2026 è anche quella che, a prima vista, sembra fare meno. Niente platform, niente tacco scultura, niente fibbie oversize: i sandali alla schiava tornano puntando tutto su una geometria composta da lacci, pelle nuda e caviglie in vista. Dopo il dominio delle silhouette chunky e delle calzature “importanti”, il nuovo lusso estivo passa da una scarpa quasi antica, ma sorprendentemente moderna. Il trend non è più portarli con tuniche e look da vacanza, ma usarli per cambiare intenzione ad abiti corti, completi leggeri e gonne statement. Come abbinare i sandali alla schiava nell’estate 2026: le migliori idee look e consigli di stile da seguire. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come rendere moderni i sandali alla schiava, la scarpa più iconica dell’estate

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