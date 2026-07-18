I pronostici di sabato 18 luglio | Francia-Inghilterra ai Mondiali Eliteserien e non solo

Sabato 18 luglio si svolgerà la partita per il terzo posto ai Mondiali tra Francia e Inghilterra, prevista come un incontro ricco di azioni offensive e difensive. Nel pomeriggio si disputeranno anche incontri di campionati nazionali, tra cui partite di Eliteserien. La giornata include inoltre altre sfide di vari tornei internazionali, con pronostici che indicano possibili risultati equilibrati e combattuti.

I pronostici di sabato 18 luglio: finale per il terzo posto dei Mondiali, Eliteserien e altri campionati La finale per il terzo posto dei Mondiali tra Francia e Inghilterra promette spettacolo. Entrambe arrivano all’appuntamento deluse dalle rispettive eliminazioni in semifinale, ma dispongono di una qualità offensiva enorme e potrebbero affrontare la partita con meno calcoli rispetto ai turni precedenti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it I Bleus hanno bisogno di riscattare la brutta prestazione offerta contro la Spagna, mentre l’Inghilterra dovrà reagire dopo essersi fatta rimontare dall’Argentina. Anche la corsa al titolo di capocannoniere può aggiungere motivazioni: Mbappé è a quota otto gol, Kane e Bellingham inseguono con sei. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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