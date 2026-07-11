I pronostici di sabato 11 luglio | non solo Mondiali

Sabato 11 luglio si disputano i quarti di finale dei Mondiali in una giornata che comprende anche altri tornei minori nel mondo. A Miami Gardens, il caldo intenso accompagna il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra. La sfida mette di fronte due attaccanti di fama mondiale, Haaland e Kane.

I pronostici di sabato 11 luglio: si chiudono i quarti di finale dei Mondiali e si giocano campionati minori in giro per il mondo Il caldo soffocante di Miami Gardens farà da sfondo all’atteso quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra che non sarà semplicemente la sfida stellare tra due centravanti fenomenali come Haaland e Kane. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La Norvegia, dopo il palleggio esibito contro i brasiliani, potrebbe tornare a un piano gara più verticale ed essenziale. Blocco medio, pressione feroce nei momenti scelti e transizioni immediate, guidate dal genio di Odegaard. La chiave del match sarà proprio il duello tra il capitano dell’Arsenal e la diga dei Tre Leoni, Rice, peraltro compagno di squadra del norvegese nei Gunners. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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