Rai Sport Sabato 18 Luglio 2026 | diretta Calcio Mondiali 2026 Francia - Inghilterra Tour de France

Alle 23, su Rai Uno e Rai 4K, si gioca la partita per il terzo posto ai Mondiali tra Francia e Inghilterra. La sfida si svolge in diretta, trasmettendo l’incontro tra le due nazionali. Contestualmente, si tiene anche la tappa finale del Tour de France, che coinvolge ciclisti in corsa. La giornata comprende quindi due eventi sportivi principali trasmessi in contemporanea.

Sport in TV oggi Sabato 18 Luglio 2026 Francia - Inghilterra si giocano il 3° Posto alla FIFA World Cup 2026 in diretta alle ore 23 su Rai Uno e Rai 4K In vista del weekend, Sabato 18 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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