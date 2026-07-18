Dopo l’esplosione a Pomezia, sono stati analizzati gli archivi di Report. I pm hanno riscontrato numerose minacce verbali rivolte a Sigfrido Ranucci nel corso della sua carriera, portando le indagini a concentrarsi su un possibile movente personale. La varietà delle minacce ha ampliato gli spunti investigativi, mentre si proseguono le verifiche sui messaggi e le comunicazioni ricevute dall’inviato televisivo.

Dopo l’esplosione di Pomezia, sono stati studiati gli archivi di Report. La varietà e molteplicità delle minacce ricevute da Sigfrido Ranucci nella sua vita professionale — verbalizzate — avevano moltiplicato gli spunti investigativi. Ma nulla è accaduto. Nulla è emerso dalle decine di persone sentite, finendo per accreditare la pista del movente personale. Di fronte al pm Carlo Villani si sono accomodati generali e manager, consulenti e informatori, giornalisti e professionisti. Ma non sono emersi elementi per avvalorare piste legate alle inchieste giornalistiche. Il 29 gennaio è forse il giorno più deludente, quello che seppellirà l’ipotesi di mettere a fuoco un movente professionale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - I pm e il caso Ranucci, così l’inchiesta ha puntato sul movente personale

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