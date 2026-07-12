Ranucci-Lavitola i pm indagano sui sondaggi politici in cerca del movente

Da ildifforme.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 ottobre 2025, un attentato dinamitardo ha colpito davanti alla casa di un giornalista, distruggendo le auto di lui e della figlia. Le esplosioni sono state seguite da indagini dei pubblici ministeri, che stanno esaminando anche i sondaggi politici. La polizia sta cercando di capire se ci siano collegamenti tra i dati raccolti e il movente dell’attacco. Nessuno è stato ancora fermato.

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Tutto diventa importante per cercare e trovare un possibile movente dietro all’attentato dinamitardo del 16 ottobre 2025 davanti la casa del giornalistaSigfrido Ranuccia Campo Ascolano, Pomezia, distruggendo la sua auto e quella della figlia. Di conseguenza, le indagini sembrano percorrere ad oggi due principali piste concentrandosi sugli ultimi business dell’imprenditore e faccendiereValter Lavitola, ilCarbon credit, l’emissione sul mercato di bonus governativi per le imprese convertite all’ambiante che acquistino quote di foreste locali. Un business legato alle politiche ambientali e ai Paesi in via di sviluppo, come ad esempio il Camerun, che da settimane è rientrato nel mirino degli inquirenti per il factotum di LavitolaGomes Clesio Tavares, dipendente della Cefalù srl e distaccato nell’abitazione dello stesso imprenditore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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