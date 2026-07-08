Bomba a Ranucci caccia al movente Lavitola | Io non parlo con il pm

Manca ancora il movente dietro l’attentato al conduttore di Report. La ricostruzione indica una struttura a piramide, con una manovalanza alla base, un intermediario che ha guidato l’azione e una mente che ha ideato il piano. Lavitola ha dichiarato di non aver parlato con il pubblico ministero, mentre le indagini continuano a cercare di chiarire i motivi e le responsabilità.

Manca ancora il movente. La trama dell’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci — ricostruita alla maniera di una piramide con la «manovalanza» alla base, un intermediario a pilotarla e una mente impegnata nella progettazione — tradisce determinazione e ingegno. Ma scoperto il meccanismo, occorre svelare i molti perché. Missione complessa perché nessuno dei protagonisti di questa strage sfiorata intende parlare. Non gli «operai» della camorra Antonio Passariello, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino arrestati la scorsa settimana e muti all’interrogatorio di garanzia. Non Gomes Clesio Tavares, l’intermediario per conto terzi imbarcato sbrigativamente su un aereo per il Camerun dopo l’esplosione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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