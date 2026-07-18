I percussionisti del Teatro alla Scala sono stati protagonisti a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, sabato 18 luglio 2026, in un evento con i Marchigiani. Solo una settimana prima, si erano esibiti alla Corte Malatestiana, accompagnando il coro canadese del New World Choir durante l’esecuzione dei Carmina Burana.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 luglio 2026 - Solo una settimana fa erano sul palco della Corte Malatestiana per i Carmina Burana, insieme al New World Choir del Canada. Martedì 21 luglio i Percussionisti Marchigiani tornano a esibirsi a Fano, questa volta nella suggestiva cornice della ex chiesa di San Francesco, dove alle 21.30 andrà in scena “Non solo colore”, uno degli appuntamenti di punta del cartellone estivo della Wunderkammer Orchestra. L’incontro con i Percussionisti della Scala. Per l’occasione il quintetto formato da Giacomo Buffi, Michele Curreli, Federico Filippetti, Enea Gulini e Giosuè Scarponi condividerà il palco con i Percussionisti del Teatro alla Scala: Gianni Massimo Arfacchia, Antonello Cancelli, Gerardo Capaldo e Francesco Muraca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Percussionisti del Teatro alla Scala protagonisti al San Francesco con i Marchigiani

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