Al Teatro alla Scala di Milano è stata presentata un'anticipazione degli eventi del Gran Premio d’Italia di F1, in programma all’autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre. La cerimonia ha sottolineato la collaborazione tra sport, arte e cultura, creando una sinergia tra il tempio della velocità e il teatro lirico. La presentazione ha evidenziato come queste due discipline si integrino in un evento che coinvolge entrambe le realtà.

«Sport, arte e cultura si fondono per dare vita a una sinergia straordinaria tra il Tempio della Velocità e il Tempio della Lirica». Questo suggestivo concetto ha inaugurato la presentazione milanese, ospitata dal Teatro alla Scala, degli eventi legati al Gran Premio d’Italia di F1, previsto all’Autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre. Per l’occasione Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Italia, ha confermato che i biglietti per la domenica di gara sono già esauriti. I fulcri creativi del progetto sono l’artista Marco Lodola, che ha firmato il manifesto ufficiale intriso di suggestioni futuriste, e il tenore Francesco Meli, scelto per cantare l’Inno nazionale prima del semaforo verde. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, al Teatro alla Scala un'anticipazione (artistica) degli eventi del Gran Premio di Monza

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