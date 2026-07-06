Milano al Teatro alla Scala un' anticipazione artistica degli eventi del Gran Premio di Monza

Da milano.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Teatro alla Scala di Milano è stata presentata un'anticipazione degli eventi del Gran Premio d’Italia di F1, in programma all’autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre. La cerimonia ha sottolineato la collaborazione tra sport, arte e cultura, creando una sinergia tra il tempio della velocità e il teatro lirico. La presentazione ha evidenziato come queste due discipline si integrino in un evento che coinvolge entrambe le realtà.

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«Sport, arte e cultura si fondono per dare vita a una sinergia straordinaria tra il Tempio della Velocità e il Tempio della Lirica». Questo suggestivo concetto ha inaugurato la presentazione milanese, ospitata dal Teatro alla Scala, degli eventi legati al Gran Premio d’Italia di F1, previsto all’Autodromo di Monza dal 4 al 6 settembre. Per l’occasione Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Italia, ha confermato che i biglietti per la domenica di gara sono già esauriti. I fulcri creativi del progetto sono l’artista Marco Lodola, che ha firmato il manifesto ufficiale intriso di suggestioni futuriste, e il tenore Francesco Meli, scelto per cantare l’Inno nazionale prima del semaforo verde. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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