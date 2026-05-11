Il presidente al concerto per l' anniversario della ricostruzione del Teatro alla Scala

Il presidente della Repubblica ha partecipato a un concerto al Teatro alla Scala di Milano in occasione dell’anniversario della ricostruzione del teatro. Al suo ingresso, è stato accolto da un applauso del pubblico presente. La cerimonia si è svolta nel teatro, che è stato ricostruito dopo un incendio. La serata ha visto la presenza di diverse autorità e artisti.

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M ilano, 11 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso al suo ingresso al Teatro alla Scala di Milano dove ha assistito al concerto per l’anniversario della ricostruzione del Teatro. Era l’11 maggio 1946 quando Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura della Scala, ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Alla celebrazione, fra gli altri, anche la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Leggi anche › La soprano Sara Jakubiak, la protagonista della Prima alla Scala: «Sarò una tigre liberata dalla gabbia» Ad eseguire il concerto l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala con la direzione di Riccardo Chailly e di Alberto Malazzi, Maestro del Coro.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il presidente al concerto per l'anniversario della ricostruzione del Teatro alla Scala ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Turandot - Trailer (Teatro alla Scala) Notizie correlate Visita a Milano, il presidente Mattarella al Teatro alla Scala per il concerto in ricordo degli 80 anni dalla ricostruzioneMilano, 11 maggio 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è poco prima di mezzogiorno al Teatro alla Scala di Milano per assistere al... Mattarella al Teatro alla Scala per gli 80 anni dalla ricostruzioneIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Milano in occasione dell'ottantesimo anniversario della ricostruzione del Teatro alla Scala,... Argomenti più discussi: Mattarella al concerto inaugurale per il 100° anniversario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza; La Scala celebra 80 anni dalla ricostruzione del Teatro; Ottant'anni fa la rinascita dopo le bombe: Milano festeggia la ricostruzione della Scala; Mattarella arrivato al concerto per gli 80 anni dalla riapertura della Scala. ?? #Mattarella accolto da una standing ovation alla #Scala di #Milano @Quirinale @teatroallascala @ComuneMI Il Presidente della Repubblica ha assistito al concerto eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Teatro alla Scala con la direzione di Riccardo x.com Trilogia in concerto al Royal Albert Hall lo scorso fine settimana (3 film tra sabato e domenica) reddit La Scala di Milano, Mattarella al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatroLeggi su Sky TG24 l'articolo La Scala di Milano, Mattarella al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatro ... tg24.sky.it