A Marina di Massa si sono svolti i funerali di Valentina Baldini, figlia del tecnico Silvio Baldini. Sul feretro è stato deposto un mazzo di fiori e un biglietto con scritto “Ciao Valentina”. Numerose persone hanno partecipato alla cerimonia, portando il loro saluto e il loro affetto. La funzione si è svolta in un clima di grande partecipazione e commozione.

Massa, 18 luglio 2026 – Un mazzo di fiori sul feretro e un messaggio: “ Ciao Valentina ”. Tanta gente ha partecipato, a Marina di Massa, ai funerali di Valentina Baldini, la figlia del tecnico Silvio Baldini. Un momento di dolore, con tante persone che si sono strette intorno allo stesso allenatore e alla moglie Paola, oltre agli altri due figli della coppia, Mattia e Niccolò. La donna, 38 anni, era affetta da una grave malattia fin dalla nascita. Il legame tra padre e figlia era profondissimo. Lei era stata sempre idealmente, e spesso anche fisicamente al fianco del padre in tutte le sue imprese sportive, come la promozione dell’Empoli in Serie A nel 2002. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I funerali della figlia del tecnico Baldini: “Ciao Valentina”, il messaggio sul feretro. Tanta gente per l’ultimo saluto

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