Valentina Baldini, 30 anni, è deceduta. È figlia del commissario tecnico della nazionale italiana Under-21, che ha anche guidato temporaneamente la nazionale maggiore nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del Perugia Calcio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

E’ morta la figlia di Silvio Baldini, commissario tecnico della nazionale italiana Under-21 (ha recentemente guidato la Nazionale maggiore ad interim per le amichevoli di giugno 2026 contro Lussemburgo e Grecia, in seguito alle dimissioni di Gennaro Gattuso): lo si apprende da una nota ufficiale pubblicata nel sito del Perugia Calcio. Valentina Baldini si è spenta all'età di 30 anni. «AC Perugia Calcio - si legge nella nota - esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, tecnico della nazionale Under 21 e attuale ct ad interim dell’Italia ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l'ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - E’ morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia del commissario tecnico Silvio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentina Baldini è morta, la figlia del ct Silvio aveva 30 anni

Notizie e thread social correlati

Tragedia per Silvio Baldini: morta a 30 anni la figlia ValentinaUna donna di 30 anni, figlia dell’allenatore dell’Under 21 e commissario tecnico ad interim della nazionale, è deceduta nelle ultime ore.

Leggi anche: Valentina Baldini è morta, la figlia del ct Silvio aveva 30 anni: era affetta da una atrofia muscolare spinale

Temi più discussi: Incendio a pochi metri dal Duomo di Milano, fiamme vicino alla Rinascente: l'ipotesi del condizionatore; Morta Alessandra Arrigoni, l'ex atleta del biathlon aveva 48 anni: lascia il marito Luca Bortot e due figlie; Diletta Leotta ed Elodie in vacanza insieme: luglio bollente senza Karius e Iannone; Peschereccio catanese salva 16 migranti minorenni al largo di Malta, le immagini.

Lutto per Silvio Baldini: è morta la figlia Valentina a soli 30 anni x.com

Grave lutto per il ct dell’Italia Under 21 Silvio Baldini: morta a soli 30 anni la figlia ValentinaGrave lutto per Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21: è morta a soli 30 anni la figlia Valentina. Affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, la ragazza è stata un pil ... tpi.it

Tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia ValentinaIl ct della Nazionale piange la scomparsa della ragazza, che per lui era una bussola e un punto di riferimento ... corrieredellosport.it