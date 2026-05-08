Funerali di Evaristo Beccalossi in centinaia all’ultimo saluto | le maglie di Inter e Brescia sul feretro

Nella chiesa della Conversione di San Paolo, situata in provincia di Brescia, si sono riunite centinaia di persone per partecipare ai funerali di Evaristo Beccalossi, ex giocatore di Inter e Brescia Calcio. Il feretro era decorato con le maglie delle due squadre. Beccalossi, 69 anni, è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì presso la Fondazione Poliambulanza. La cerimonia si è svolta nel rispetto della sua memoria, con molti tifosi e familiari presenti.

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San Paolo (Brescia), 8 maggio 2026 – La chiesa della Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista di Inter e Brescia Calcio, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì alla Fondazione Poliambulanza all’età di 69 anni. Il feretro con sciarpa e maglie. Centinaia di persone, anche all'esterno della chiesa, hanno partecipato ai funerali per rendere omaggio al ‘Becca’, calciatore estroso e amatissimo, capace di incantare con il pallone tra i piedi grazie alla sua tecnica e alla sua fantasia. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e l'indimenticabile maglia numero 10 nerazzurra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Funerali di Evaristo Beccalossi, in centinaia all’ultimo saluto: le maglie di Inter e Brescia sul feretro Notizie correlate L'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali della leggenda nerazzurra e brescianaBrescia si prepara a dare l’ultimo saluto a uno dei suoi figli più amati e a un’icona del calcio italiano. Funerali di Beccalossi, sul feretro la maglia n. 10 dell'Inter. Da Pio Esposito a Zanetti, tanti i nerazzurri presentiLa chiesa della Chiesa Conversione di San Paolo, in provincia di Brescia, era gremita per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, storico fantasista... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali della leggenda nerazzurra e bresciana; Oggi i funerali di Evaristo Beccalossi, l’ultimo saluto a Brescia; L’ultimo applauso a Evaristo Beccalossi, campione senza tempo: venerdì i funerali; L’ultimo saluto a Evaristo Beccalossi: oggi i funerali a Brescia, il calcio rende omaggio al suo poeta. Funerali di Evaristo Beccalossi, in centinaia all’ultimo saluto: le maglie di Inter e Brescia sul feretroLe esequie celebrate nella chiesa della Conversione di San Paolo. Folta delegazione nerazzurra, esposto anche il gonfalone del Milan in segno di lutto ... ilgiorno.it Evaristo Beccalossi, oggi i funerali a Brescia dell'ex bandiera dell'InterOggi alle ore 13,45 si tengono i funerali di Evaristo Beccalossi nella Chiesa Conversione di San Paolo, a Brescia. Attese centinaia di persone, tra semplici appassionati e grandi nomi del calcio ... tg24.sky.it I funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia: tra i primi ad arrivare Max Pezzali ed Enrico Ruggeri x.com “Eri un grande uomo… Un vero Interista!!! Ciao Becca”. L’ultimo saluto della curva nord, presente al funerale di Evaristo Beccalossi : Marco Barzaghi facebook