Il Mondiale 2026 sta per concludersi, con le finali in programma. Le squadre si preparano alle ultime partite, che decideranno il vincitore. Le partite di questa fase si svolgono in diverse città, con match di alta tensione e risultati ancora da definire. La competizione si avvia verso il rush finale, con le squadre che cercano di ottenere il miglior risultato possibile. La manifestazione si avvia alla conclusione, con le ultime gare che determineranno il campione del mondo.

Ci siamo. Il Mondiale è quasi arrivato al termine, ma manca ancora il verdetto più importante. Gli ultimi capitoli del Campionato del Mondo 2026 si scriveranno nel weekend: prima la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, in programma sabato alle 23 (ora italiana), mentre domenica ci sarà la sfida più attesa, quella tra Spagna e Argentina (21 italiane), in cui verrà consegnata la coppa. Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori centrocampisti e attaccanti low cost, ecco i tre difensori dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I difensori low cost da schierare nelle finali del Fantacampionato Mondiale

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COME FARE LA SQUADRA AL FANTAMONDIALE

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I difensori low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato MondialeMartedì 14 luglio alle 21 si gioca la semifinale tra Francia e Spagna nel Fantacampionato Mondiale.

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