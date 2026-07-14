Martedì 14 luglio alle 21 si gioca la semifinale tra Francia e Spagna nel Fantacampionato Mondiale. È l’ultimo turno prima della finale.

Ad aprire le danze con le semifinali del Mondiale, per quello che è l'ultimo pesante appuntamento prima della finalissima, sarà la sfida Francia-Spagna, in programma martedì 14 luglio, ore 21. Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori centrocampisti e attaccanti low cost, ecco i tre difensori dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. Tra i difensori più convincenti del Mondiale c'è Cristian Romero. Il centrale del Tottenham ha già lasciato il segno con il gol segnato contro l'Egitto, rete che ha dato il via alla clamorosa rimonta dell'Albiceleste, confermandosi uno dei punti fermi della squadra di Scaloni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I difensori low cost da schierare nelle semifinali del Fantacampionato Mondiale

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