I centrocampisti low cost da schierare nelle finali del Fantacampionato Mondiale

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mondiale 2026 sta per concludersi, con le finali imminenti. Nei prossimi giorni si decideranno le squadre vincitrici, mentre i centrocampisti meno costosi rappresentano un’opzione per le ultime giornate di Fantacampionato. Non sono ancora stati scelti i giocatori che scenderanno in campo, ma le rose sono ormai definite. Le ultime partite si svolgeranno nelle prossime ore, determinando gli esiti finali delle competizioni.

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Ci siamo. Il Mondiale è quasi arrivato al termine, ma manca ancora il verdetto più importante. Gli ultimi capitoli del Campionato del Mondo 2026 si scriveranno nel weekend: prima la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, in programma sabato alle 23 (ora italiana), mentre domenica ci sarà la sfida più attesa, quella tra Spagna e Argentina (21 italiane), in cui si consegnerà la coppa. Rimangono ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato. Dopo aver analizzato i migliori difensori e attaccanti low cost, ecco i tre centrocampisti dal costo contenuto da schierare nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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