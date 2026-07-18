Massimo Ceccherini ha raggiunto un accordo in tribunale per saldare i debiti accumulati, legati a problemi con la ludopatia e a un debito verso un amico. Le questioni finanziarie sono state regolate, chiudendo un capitolo difficile per l’attore. La vicenda coinvolge anche una possibile connessione con il regista Matteo Garrone, ma i dettagli legali non sono stati resi pubblici. Ceccherini ha così risolto le pendenze economiche in sospeso.

Firenze – Massimo Ceccherini ha trovato un accordo in tribunale per saldare il conto economico con il suo burrascoso passato. Quasi come un’azienda, l’ attore, regista, comico e sceneggiatore ha aderito a un “concordato minore con assuntore” – così si chiama la procedura – attraverso il quale restituirà circa un quarto del debito da oltre un milione accumulato con l’amministrazione finanziaria nei suoi anni più bui, quelli in cui si è rovinato con le scommesse (la sua ludopatia è certificata) e ha annegato le delusioni nell’alcol fino ad arrivare a diventare L’uomo guasto, raccontato nel suo ultimo libro.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I debiti di Ceccherini, l’ora dei conti con la ludopatia e il salvataggio dell’amico (sotto omissis): la pista che porta a Matteo Garrone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I debiti di Ceccherini, l’ora dei conti col passato e il salvataggio dell’amico (sotto omissis): la pista che porta a Matteo GarroneMassimo Ceccherini ha raggiunto un accordo in tribunale per saldare i debiti con il suo passato finanziario.

Ceccherini, tutti gli indizi che portano a Matteo Garrone: avrebbe saldato lui i 300 mila euro di debiti di gioco. Il regista: «Non so nulla»Il Tribunale di Firenze ha approvato un piano di salvataggio presentato da un attore e regista italiano, che aveva accumulato oltre 300 mila euro di...

Temi più discussi: Ceccherini salda i debiti con l’erario grazie a 300 mila euro donati da Matteo Garrone; Cancellati i debiti di gioco di Ceccherini. Matteo Garrone dona 300mila euro; Massimo Ceccherini, debiti di gioco per oltre un milione di euro. Lo salva il regista Matteo Garrone; Massimo Ceccherini, debiti di gioco cancellati da benefattore anonimo.

Bellissimo gesto dell'eccellente regista cinematografico Matteo Garrone che ha donato 300000€ a Massimo Ceccherini per saldare i debiti dell'attore col fisco dovuti ad annosi problemi di ludopatia. In un mondo egoista, iniziative come questa si apprezzano a x.com

I debiti di Ceccherini, l’ora dei conti con la ludopatia e il salvataggio dell’amico (sotto omissis): la pista che porta a Matteo GarroneIl comico ha trovato l’accordo in tribunale con i creditori: ha debiti per oltre un milione tra azzardo e alcol. Il regista sotto omissis (che nega) gli dona 300mila euro: Massimo Ceccherini ha gira ... lanazione.it

Il tribunale di Firenze ha omologato il concordato per l’attore. Pagherà 500 euro al mese per quattro anniFirenze La donazione di 300mila euro del regista Matteo Garrone ha permesso a Massimo Ceccherini di raggiungere un accordo con il fisco e con le banche, chiudendo un’esposizione debitoria che aveva sf ... lanuovasardegna.it