I debiti di Ceccherini l’ora dei conti col passato e il salvataggio dell’amico sotto omissis | la pista che porta a Matteo Garrone
Massimo Ceccherini ha raggiunto un accordo in tribunale per saldare i debiti con il suo passato finanziario.
Firenze – Massimo Ceccherini ha trovato un accordo in tribunale per saldare il conto economico con il suo burrascoso passato. Quasi come un’azienda, l’ attore, regista, comico e sceneggiatore ha aderito a un “concordato minore con assuntore” – così si chiama la procedura – attraverso il quale restituirà circa un quarto del debito da oltre un milione accumulato con l’amministrazione finanziaria nei suoi anni più bui, quelli in cui si è rovinato con le scommesse (la sua ludopatia è certificata) e ha annegato le delusioni nell’alcol fino ad arrivare a diventare L’uomo guasto, raccontato nel suo ultimo libro.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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