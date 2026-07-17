Ceccherini salda i debiti di gioco grazie a 300 mila euro donati da Matteo Garrone

Da firenze.repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore ha estinto un debito di circa 1,4 milioni di euro accumulato a causa di giochi d’azzardo, grazie a una donazione di 300 mila euro da parte di un produttore cinematografico. L’attore ha concordato di restituire mensilmente 500 euro al fisco fino al pagamento completo.

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L’attore aveva accumulato 1 milione e 400 mila euro di “rosso”: ogni mese restituirà al fisco 500 euro fino a esaurimento della cifra. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it

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