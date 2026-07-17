ceccherini salda i debiti di gioco grazie a 300 mila euro donati da matteo garrone

Un attore ha estinto un debito di circa 1,4 milioni di euro accumulato a causa di giochi d’azzardo, grazie a una donazione di 300 mila euro da parte di un produttore cinematografico. L’attore ha concordato di restituire mensilmente 500 euro al fisco fino al pagamento completo.

L’attore aveva accumulato 1 milione e 400 mila euro di “rosso”: ogni mese restituirà al fisco 500 euro fino a esaurimento della cifra. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it

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Ceccherini salda i debiti di gioco grazie a 300 mila euro donati da un amico

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Un amico dona 300 mila euro e cancella i debiti di Massimo Ceccherini: così l’attore si salva da un crac da 1,4 milioni a causa del gioco d’azzardoUn amico ha donato 300 mila euro e ha cancellato i debiti di Massimo Ceccherini, che ammontavano a 1,4 milioni di euro.