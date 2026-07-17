monza davide erba chiede il processo abbreviato per i corsi professionali fantasma

Notizia in breve

Davide Erba, imprenditore di 45 anni di Biassono residente a Dubai, ha presentato richiesta di rito abbreviato per i corsi professionali considerati falsi. La richiesta è stata avanzata il 17 luglio 2026 a Monza. La procedura riguarda presunte irregolarità nei corsi, che sarebbero stati organizzati senza autorizzazioni ufficiali. La decisione sulla richiesta sarà presa dal giudice nei prossimi giorni.