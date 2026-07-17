Monza Davide Erba chiede il processo abbreviato per i corsi professionali fantasma
Davide Erba, imprenditore di 45 anni di Biassono residente a Dubai, ha presentato richiesta di rito abbreviato per i corsi professionali considerati falsi. La richiesta è stata avanzata il 17 luglio 2026 a Monza. La procedura riguarda presunte irregolarità nei corsi, che sarebbero stati organizzati senza autorizzazioni ufficiali. La decisione sulla richiesta sarà presa dal giudice nei prossimi giorni.
Monza, 17 Luglio 2026 - Ha chiesto il processo con il rito abbreviato Davide Erba, l'imprenditore 45enne di Biassono che da anni vive a Dubai, ex editore ora fallito del bisettimanale di cronaca di Monza e Brianza Il Cittadino, accusato di avere pagato un “pacchetto fiscale” che gli garantiva la possibilità di abbattere il debito con l'Erario attraverso la certificazione di corsi di formazione 4.0 fantasma ai dipendenti. All'udienza preliminare al Tribunale di Monza sono coimputati a vario titolo di associazione per delinquere, indebita compensazione di crediti di imposta per 1,1 milioni di euro, falso ideologico ed evasione fiscale per quasi 990mila euro i professionisti presunti ideatori della certificazione, il commercialista Lorenzo Rigoni e l'avvocato Diego Zerri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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