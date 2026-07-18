I conti del Tour | una miniera d' oro che però lascia solo le briciole ai protagonisti

I team manager del Tour de France si riuniscono per il pagamento delle spese e dei premi, ma i proventi complessivi sono molto più alti rispetto a quanto ricevono i corridori e le squadre. Secondo un libro, il totale dei ricavi supera di gran lunga le somme distribuite ai partecipanti, lasciando poche briciole ai singoli atleti e alle squadre. La differenza tra entrate e distribuzioni evidenzia un divario economico nel mondo del ciclismo professionistico.

In un libro dal titolo eloquente (Le Fric, “i soldi” in francese), Alex Duff descrive la processione dei team manager del Tour de France al cospetto di Marie-Odile Amaury per chiedere maggiori risorse per le squadre, ricordandole che il compenso di poco più di 50 mila euro per partecipare alla corsa, con l’aggiunta di qualche stanza d’albergo gratuita, bastava appena a coprire le spese di carburante per pullman e auto durante le tre settimane di gara. Marie-Odile Amaury è la matriarca di una potentissima dinastia familiare che, sin dal secondo Dopoguerra, tiene le redini del quotidiano L’Équipe e del Tour, indissolubilmente legati. Oggi Amaury Group, presieduto da Marie-Odile, è un colosso dello sport e dei media, il cui gioiello è proprio la Grande Boucle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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ALCARAZ annuncia UFFICIALMENTE un CAMBIAMENTO CHE POTREBBE ALTERARE la sua CARRIERA PER SEMPRE

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