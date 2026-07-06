Nel nord del Sudan, una miniera d’oro tradizionale è crollata, provocando la morte di almeno 15 persone e il ferimento di un’altra. L’incidente si è verificato nella zona di Wadi Halfa. I soccorritori sono intervenuti per recuperare i dispersi e prestare assistenza ai feriti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del crollo. La zona è conosciuta per l’attività mineraria artigianale.

Almeno 15 persone sono morte e un’altra è rimasta ferita nel crollo di una miniera d’oro tradizionale nella zona di Wadi Halfa, nel Sudan settentrionale. A renderlo noto è stata la Sudanese Mineral Resources Company (Smrc), l’ente governativo che supervisiona il settore minerario del Paese. Secondo quanto riferito dalla società, l’incidente si è verificato dopo che alcuni minatori erano entrati nella miniera Mohamed Tawfiq, un sito già chiuso dalle autorità perché ritenuto pericoloso. Una parte della struttura ha ceduto improvvisamente, travolgendo le persone presenti all’interno. Le squadre di soccorso e gli operatori della Protezione Civile sono intervenuti sul posto e proseguono le ricerche per verificare l’eventuale presenza di altre vittime sotto le macerie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sudan, crolla una miniera d’oro nel nord del Paese: almeno 15 morti

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